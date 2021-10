(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - “L'è l'extrema ratio, per questo sarà importante valutare l'andamento dei contagi nellecon ilsui luoghi di lavoro e il proseguimento della campagna. Se questo equilibrio si rivelerà efficace bene, altrimenti si renderà necessario rivedere le scelte effettuate e rafforzare gli obblighi vaccinali allargandoli ad altre categorie. La priorità, infatti, deve essere quella di tutelare la salute di tutti e sconfiggere la pandemia.” Queste le parole del capogruppo Pd a Bruxelles, Brando, intervenendo questa mattina ad Agorà su Rai 3. “In questa fase - prosegue - servono pragmatismo e flessibilità per aiutare imprese e lavoratori ma va detto che abbiamo ancora troppe ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Benifei (Pd), 'green pass o obbligo vaccinale? Decisive prossime settimane'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Benifei

Il Sannio Quotidiano

Tra gli ospiti: Bill Clinton, Francesco De Gregori, Emma Bonino, Angelino Alfano, Brando, ... Afghanistan,, immigrazione, questione femminile 4 temi sul futuro dell'Europa e sulle risposte ...Ma proprio le strategie messe in campo in risposta aldevono indicarci la via per la politica ... hanno parlato (o parleranno sabato 9) Emma Bonino, Angelino Alfano, Brando, Claudio ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “L’obbligo vaccinale è l’extrema ratio, per questo sarà importante valutare l’andamento dei ...Riprende stasera la Festa de l’Unità di Padova con il secondo weekend di dibattiti, socialità e proposte gastronomiche. Stasera in programma c’è l’arrivo dell’ex ministro Graziano Delrio che, assieme ...