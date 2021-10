Como | mongolfiera distrugge una scultura del Tempio Voltiano | video

(Di martedì 12 ottobre 2021) Unaha urtato e distrutto unadel, uno dei simboli della città di. Il mezzo, usato per giri turistici, era in fase di decollo quando ad un certo punto il cestello ha urtato una parte del fregio che, cadendo, ha danneggiato le scale di accesso. I Vigili del fuoco sono poi intervenuti con un'autoscala per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Guarda tutti iVidal ubriaco a: ildiventa viraleSerata folle per il centrocampista cileno Arturo Vidal, ripreso in questo...Fedez, sorpresa a Chiara Ferragni per il terzo anniversarioTerzo anniversario di matrimonio per Fedez e ...

Grave incidente a Come dove unain fase di decollo ha urtato il Tempio Voltiano causando danni ingenti al simbolo della città lariana. Per un errore, laè andata a sbattere contro un fregio del monumento che è crollato al suolo. Le immagini sono state pubblicate sulla pagina Instagram Welcome to favelas 12 ottobre 2021Incidente, per fortuna senza conseguenze per i passanti, ieri in città. Unasi è scontrata nella mattinata contro il Tempio Voltiano di, il museo dedicato allo scienziato Alessandro Volta, danneggiando pesantemente il monumento. Nell'impatto è rimasta ...Una mongolfiera si è schiantata contro il Tempio Voltiano , simbolo di Como . E' successo questa mattina. In seguito all'impatto una statua in marmo che orna l'edificio che ospita il museo ...Un incidente (di cui non sono ancora chiare le dinamiche) ha deturpato la struttura esterna del museo dedicato al fisico comasco Andrea Volta ...