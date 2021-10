Citofonare Rai 2 e La7 | Tinto si ’sdoppia’ nel mezzogiorno della domenica

(Di martedì 12 ottobre 2021)- Mica Pizza e Fichi Secondo voi è normale andare in onda con due programmi diversi, su reti altrettanto differenti, alla stessa ora del medesimo giorno? Ve lo diciamo noi: no! Eppure è ciò che succederà a, che daprossima (17 ottobre) si “sdoppierà” nelfestivo di Rai 2 e La7. Dalla scorsa settimana, Nicola Prudente – il vero nome di, voce di Decanter su Radio 2 – fa parte del cast diRai 2, la nuova trasmissione condotta ognida Simona Ventura e Paola Perego alle 11.00 fino al Tg2 delle 13.00.“conduce” uno dei giochi del programma: “Frigo dei Vip“, nel quale il telespettatore deve indovinare a quale celebrità appartiene il frigo in cui il conduttore si è “intrufolato”. E’ anche ...

Advertising

infoitcultura : Citofonare Rai 2 domenica 10 ottobre, Giancarlo Magalli ospite - Stefanofisicoit : #citofonareRai2 : IL DEBUTTO IN TV DELLA COPPIA #PEREGOVENTURA - MargheritaFusa1 : ??Ogni domenica 'Citofonare Rai2' con Paola Perego e Simona Ventura! La domenica ha un altro sapore con un pò di spe… - carpi_ale : RT @CesareVodani: Dato che è chiaro cosa siano molti blog e i loro giornalisti “ parola grossa “ io credo che finalmente su Rai Due al matt… - simonabastiani : Considerando che la domenica mattina di Rai2 viaggia tra il 2 e il 3% di share, il debutto di #citofonareRai2 può r… -

Ultime Notizie dalla rete : Citofonare Rai

Su Rai22 conquista 425.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 il secondo episodio di Hart of Dixie è scelto da 194.000 spettatori (1.9%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ...Il conduttore, dopo l'addio a I fatti vostri , è tornato su2 come ospite di Simona Ventura e Paola Perego nella nuova trasmissioneRai2. Magalli ha parlato soprattutto della sua ...L’attore, ex star di “Beverly Hills 90210” ed ex marito di Megan Fox, sta partecipando al programma assieme alla sua fidanzata, la ballerina australiana Sharna Burgess. Nel frattempo Brian e Sharna va ...Durante l'intervista a Citofonare Rai 2, Simona Ventura ha posto una domanda a Magalli, la cui risposta non è passata inosservata. Foto Kikapress; music Funday from Bensound.com ...