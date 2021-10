Charlene di Monaco, dramma infinito: "Il suo volto oggi", testimonianza-choc del funzionario (Di martedì 12 ottobre 2021) Giorno dopo giorno, ora dopo ora, filtrano le ultime indiscrezioni sulle condizioni della principessa Charlene di Monaco, ancora in Sudafrica, lontana dalla famiglia e dal principe Alberto - nonostante i proclama di quest'ultimo sull'imminente ritorno -, ancora in precarie condizioni di salute. Si è infatti appreso che lo scorso 8 ottobre si è dovuta sottoporre alla terza operazione in anestesia totale, un delicato e lungo intervento che desta grandi preoccupazioni. E il settimanale oggi aggiunge dettagli preoccupanti, citando alcuni funzionari di Palazzo Grimaldi, i quali hanno affermato che "Charlene sta male, molto male". E ancora, le fonti da Palazzo hanno aggiunto che "è molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere risultati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Giorno dopo giorno, ora dopo ora, filtrano le ultime indiscrezioni sulle condizioni della principessadi, ancora in Sudafrica, lontana dalla famiglia e dal principe Alberto - nonostante i proclama di quest'ultimo sull'imminente ritorno -, ancora in precarie condizioni di salute. Si è infatti appreso che lo scorso 8 ottobre si è dovuta sottoporre alla terza operazione in anestesia totale, un delicato e lungo intervento che desta grandi preoccupazioni. E il settimanaleaggiunge dettagli preoccupanti, citando alcuni funzionari di Palazzo Grimaldi, i quali hanno affermato che "sta male, molto male". E ancora, le fonti da Palazzo hanno aggiunto che "è molto provata e dimagrita per tutti questi mesi di malattia. Speriamo che questo ultimo intervento possa farle raggiungere risultati ...

