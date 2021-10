Calcio: Milan, Maignan sarà operato domani al polso sinistro in artroscopia (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) – Il portiere del Milan Mike Maignan sarà operato domani al polso sinistro. Il club rossonero attraverso una nota ha comunicato che “il persistere di una sintomatologia dolorosa al polso sinistro di Mike Maignan impone, dopo parere specialistico, una artroscopia che verrà eseguita domani dal Professor Loris Pegoli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 ottobre 2021)o, 12 ott. (Adnkronos) – Il portiere delMikeal. Il club rossonero attraverso una nota ha comunicato che “il persistere di una sintomatologia dolorosa aldi Mikeimpone, dopo parere specialistico, unache verrà eseguitadal Professor Loris Pegoli”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

