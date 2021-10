Calcio a 5, Italia Femminile: le convocate per il raduno di Novarello di Main Round di Euro 2022 (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo il raduno dello scorso mese di settembre, coinciso peraltro con due test amichevoli contro la Russia (entrambi finiti in pareggio), la nazionale Femminile Italiana di Calcio a 5 tornerà a ritrovarsi. Dal 14 al 18 ottobre infatti la ct Francesca Salvatore ha selezionato 16 giocatrici che, in quel di Novarello, faranno gruppo per preparare al meglio il Main Round di UEFA Women’s Futsal Euro 2022, in programma ad Halmstad in Svezia, dal 20 al 23 ottobre. Questo l’elenco delle convocate Portieri: Ana Carolina Sestari (Pescara), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Maria Fontana Mascia (Lazio) Giocatrici di movimento: Cecilia Barca (Lazio), Alessia Grieco (Lazio), Roberta Giuliano (Bisceglie), Jessica Exana (Audace ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Dopo ildello scorso mese di settembre, coinciso peraltro con due test amichevoli contro la Russia (entrambi finiti in pareggio), la nazionalena dia 5 tornerà a ritrovarsi. Dal 14 al 18 ottobre infatti la ct Francesca Salvatore ha selezionato 16 giocatrici che, in quel di, faranno gruppo per preparare al meglio ildi UEFA Women’s Futsal, in programma ad Halmstad in Svezia, dal 20 al 23 ottobre. Questo l’elenco dellePortieri: Ana Carolina Sestari (Pescara), Angelica Dibiase (Città di Falconara), Maria Fontana Mascia (Lazio) Giocatrici di movimento: Cecilia Barca (Lazio), Alessia Grieco (Lazio), Roberta Giuliano (Bisceglie), Jessica Exana (Audace ...

