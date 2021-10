Brahim Diaz: “Il nostro obiettivo è vincere lo scudetto. Pioli mi ha fatto crescere molto” (Di martedì 12 ottobre 2021) Brahim Diaz, ai microfoni di Radio Marca, ha commentato la sua esperienza al Milan e il rapporto con il tecnico Pioli: “Il nostro obiettivo è vincere lo scudetto, siamo il Milan! Pioli mi ha fatto crescere molto. La sua personalità nello spogliatoio, la sua passione per il calcio e il modo in cui vede la partita si sposa molto bene con i giocatori che ha. Posso spendere solo belle parole nei suoi confronti” FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 ottobre 2021), ai microfoni di Radio Marca, ha commentato la sua esperienza al Milan e il rapporto con il tecnico: “Illo, siamo il Milan!mi ha. La sua personalità nello spogliatoio, la sua passione per il calcio e il modo in cui vede la partita si sposabene con i giocatori che ha. Posso spendere solo belle parole nei suoi confronti” FOTO: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

