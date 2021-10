Bonus doccia e rubinetti 2021: domande e risposte utili per ottenerlo (Di martedì 12 ottobre 2021) Tecnicamente si chiama Bonus idrico, l’agevolazione contro gli sprechi di acqua pensata e introdotta con la Legge di bilancio 2021 per chi acquista o realizza interventi di rispsarmio idrico per sanitari e rubinetteria per la casa conosciuta ai più come Bonus doccia e rubinetti 2021. A metterla nero su bianco è arrivato il decreto attuativo, che spiega in dettaglio chi può richiedere il Bonus e come fare per averlo. In questo articolo raccogliamo una sequenza di domande e risposta utili, (o meglio le principali FAQ), comprese quelle diffuse dal Ministero dell’ambiente, per chiarire in dettaglio tutti i dubbi su come richiedere e utilizzare questa agevolazione. Bonus doccia e ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) Tecnicamente si chiamaidrico, l’agevolazione contro gli sprechi di acqua pensata e introdotta con la Legge di bilancioper chi acquista o realizza interventi di rispsarmio idrico per sanitari e rubinetteria per la casa conosciuta ai più come. A metterla nero su bianco è arrivato il decreto attuativo, che spiega in dettaglio chi può richiedere ile come fare per averlo. In questo articolo raccogliamo una sequenza die risposta, (o meglio le principali FAQ), comprese quelle diffuse dal Ministero dell’ambiente, per chiarire in dettaglio tutti i dubbi su come richiedere ezzare questa agevolazione.e ...

risparmioidrico : Bonus doccia e rubinetti da 1.000 euro per il risparmio idrico: domande fino al 31 dicembre … - infoiteconomia : Bonus Idrico 2021 per doccia e rubinetti: come richiederlo - CorriereCitta : Bonus Casa 2021: come funzionano, importo e a chi spettano gli incentivi per mobili, doccia e condizionatori -