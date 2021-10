Al Senato quattro mozioni per lo scioglimento di Forza Nuova (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - L'aula del Senato discuterà mercoledì prossimo, 20 ottobre, a partire dalle 14.30, le quattro mozioni presentate da Pd, M5s, Leu e Italia Viva per chiedere al governo lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste in base alla legge Scelba. Lo hanno riferito i capigruppo al Senato di Pd, Simona Malpezzi, M5s, Ettore Licheri, e di Leu, Loredana De Petris, al termine della Conferenza dei capigruppo. Il centrodestra ha annunciato una mozione contro ogni violenza e totalitarismo e la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha spiegato che l'esame sarà inserito nell'ordine del giorno del 20 ottobre. Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - L'aula deldiscuterà mercoledì prossimo, 20 ottobre, a partire dalle 14.30, lepresentate da Pd, M5s, Leu e Italia Viva per chiedere al governo lodelle organizzazioni neofasciste in base alla legge Scelba. Lo hanno riferito i capigruppo aldi Pd, Simona Malpezzi, M5s, Ettore Licheri, e di Leu, Loredana De Petris, al termine della Conferenza dei capigruppo. Il centrodestra ha annunciato una mozione contro ogni violenza e totalitarismo e la presidente delElisabetta Casellati ha spiegato che l'esame sarà inserito nell'ordine del giorno del 20 ottobre.

