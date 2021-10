"Yo soy Giorgia": Meloni raddoppia il tormentone. In spagnolo (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”. Il tormentone “Io sono Giorgia” che la leader di Fratelli d’Italia è riuscita a usare a suo vantaggio, intitolando così la sua recente biografia, ora ha una versione spagnola. Gridata nella piazza madrilena del partito nazionalista di estrema destra Vox, il giorno dopo l’assalto neofascista alla sede Cgil di Roma. “Yo soy Giorgia, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”, non me lo possono togliere, ha urlato in spagnolo. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Yo soy, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”. Il“Io sono” che la leader di Fratelli d’Italia è riuscita a usare a suo vantaggio, intitolando così la sua recente biografia, ora ha una versione spagnola. Gridata nella piazza madrilena del partito nazionalista di estrema destra Vox, il giorno dopo l’assalto neofascista alla sede Cgil di Roma. “Yo soy, soy una mujer, soy una madre, soy cristiana”, non me lo possono togliere, ha urlato in

