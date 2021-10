WTA 1000 Indian Wells 2021 | Paolini si ferma al terzo turno | Pegula vince in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Niente da fare per Jasmineche ha dovuto abbandonare il Wtadial. Sul cemento californiano dell’Tennis Garden, la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.63 WTA, ripescata in tabellone come lucky loser, si è arresa in due set a Jessica, n.24 Wta e 19esima testa di serie, dopo aver eliminato in successione nel main draw la qualificata giapponese Mai Hontama, n.161 WTA, e la belga Elise Mertens. La statunitense si è imposta col punteggio di 6-4 6-1 in un’ora esatta di gioco. Le cose per Jasmine si mettono subito male con un break subito nel game d’apertura, prima della chance fallita per il contro-break nel sesto game che le impedisce di riaddrizzare le sue sorti nel primo set. ...