Un broker della droga è stato ferito in un agguato nel Milanese (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Un broker del narcotraffici, il sessantenne Paolo Salvaggio, è in fin di vita, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla. Salvaggio, di origini siciliane e coinvolto in numerose operazioni antidroga, è stato ferito in una sparatoria a Buccinasco, nel Milanese. L'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda ha riferito che l'uomo è stato portato in ospedale arresto cardiocircolatorio. Teatro della sparatoria, avvenuta intorno alle 10, è stato l'incrocio tra via della Costituzione e via Rodolofo Morandi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Leggi su agi (Di lunedì 11 ottobre 2021) AGI - Undel narcotraffici, il sessantenne Paolo Salvaggio, è in fin di vita, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla. Salvaggio, di origini siciliane e coinvolto in numerose operazioni anti, èin una sparatoria a Buccinasco, nel. L'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda ha riche l'uomo èportato in ospedale arresto cardiocircolatorio. Teatrosparatoria, avvenuta intorno alle 10, èl'incrocio tra viaCostituzione e via Rodolofo Morandi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri.

Advertising

discoradioIT : Buccinasco, via della Costituzione: Paolo Salvaggio ferito gravemente a colpi di pistola: agguato al broker della d… - MilanoSpia : Buccinasco, via della Costituzione: Paolo Salvaggio ferito gravemente a colpi di pistola: agguato al broker della d… - misitb : RT @FerdinandoC: La storia era venuta fuori mesi fa grazie a un'inchiesta della Bbc, che aveva appunto trovato pezzi di foresta amazzonica,… - Italia_Notizie : Buccinasco, via della Costituzione: Paolo Salvaggio ferito gravemente a colpi di pistola: agguato al broker della d… - elaisafrenk : Buccinasco altro comune intrinso di #MAFIA che ha rovinato la mia #Lombardia.Grave che sia successo di giorno. Per… -