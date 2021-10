Scuola, nuove regole per quarantena e didattica a distanza: le ipotesi contenute nella bozza dell’ISS (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarebbero in arrivo nuove regole per limitare il più possibile la durata della quarantena per gli studenti e, di conseguenza, il ricorso alla didattica a distanza. In attesa del via libera delle Regioni, ecco quali sono le ipotesi e come si potrebbe procedere per raggiungere questo obiettivo. quarantena e didattica a distanza: cosa contiene la bozza dell’ISS Attualmente, la quarantena ha una durata di 10 giorni per gli studenti con più di 12 anni che non siano vaccinati, e di 7 giorni per chi ha già ricevuto il vaccino anti-Covid. Queste modalità potrebbero presto cambiare secondo la bozza di “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) Sarebbero in arrivoper limitare il più possibile la durata dellaper gli studenti e, di conseguenza, il ricorso alla. In attesa del via libera delle Regioni, ecco quali sono lee come si potrebbe procedere per raggiungere questo obiettivo.: cosa contiene laAttualmente, laha una durata di 10 giorni per gli studenti con più di 12 anni che non siano vaccinati, e di 7 giorni per chi ha già ricevuto il vaccino anti-Covid. Queste modalità potrebbero presto cambiare secondo ladi “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi ...

Advertising

SkyTG24 : Scuola, in arrivo nuove regole per la quarantena: le ipotesi - zazoomblog : Scuola le nuove indicazioni: quarantene brevi e temponi - #Scuola #nuove #indicazioni: - gazzettamantova : Scuola, niente quarantena con un solo caso di Covid. Le nuove regole anti-Dad Nella bozza dell’Iss resta la quarant… - NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Covid e scuola, pronte le nuove indicazioni sulla quarantena - PalermoToday : Scuola, in arrivo nuove regole per la quarantena? -