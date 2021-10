Roma, rapina a mano armata con ostaggi alle Poste: in 2 finiscono in manette (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – E’ in corso dalle prime ore della mattina odierna un’operazione antirapina, da parte della Squadra Mobile della Questura di Roma – Sezione “Reati contro il Patrimonio” – in collaborazione con il Commissariato di P.S. “Sant’Ippolito”, che interviene all’esito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. Due le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, a seguito di un’approfondita ricostruzione della dinamica di un’efferata rapina, avvenuta nella mattinata dello scorso 10 settembre, ai danni di un’Agenzia delle PP.TT. nella zona est di Roma. In particolare, come documentato anche dai filmati del sistema di video sorveglianza dell’ufficio postale, una ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 ottobre 2021)– E’ in corso dprime ore della mattina odierna un’operazione anti, da parte della Squadra Mobile della Questura di– Sezione “Reati contro il Patrimonio” – in collaborazione con il Commissariato di P.S. “Sant’Ippolito”, che interviene all’esito di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di. Due le misure di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, a seguito di un’approfondita ricostruzione della dinamica di un’efferata, avvenuta nella mattinata dello scorso 10 settembre, ai danni di un’Agenzia delle PP.TT. nella zona est di. In particolare, come documentato anche dai filmati del sistema di video sorveglianza dell’ufficio postale, una ...

