Pallanuoto | Champions League 2021 2022 | Brescia e Savona ai preliminari

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Si è concluso un nuovo fine settimana di gare nelle coppe europee dimaschile. I campioni d’Italia della ANe la Rari Nantesavanzano ai turnidi, dove ci sarà anche la Pro Recco. I liguri, impegnati a Szolnok (gruppo C), hanno infatti pareggiato 11-11 con lo Jadran Herceg, grazie alla rete di Rocchi a un secondo dal termine in superiorità numerica. Vittoria in rimonta invece per ini, che battono 9-7 gli spagnoli del Terrassa, con la tripletta di Stefano Luongo. Per quanto riguarda la Euro Cup, la Telimar Palermo (già qualificata) ha pareggiato 17-17 con lo BVSC Zuglo in casa, accedendo così ai quarti di finale come ...