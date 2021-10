Operativo il fondo a sostegno attività chiuse durante Covid (Di lunedì 11 ottobre 2021) stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che rende Operativo il fondo da 140 milioni di euro a sostegno della continuità di attività d'impresa e professioni per cui era stata disposta la ... Leggi su impresacity (Di lunedì 11 ottobre 2021) stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto interministeriale che rendeilda 140 milioni di euro adella continuità did'impresa e professioni per cui era stata disposta la ...

Advertising

impresacity : Operativo il fondo a sostegno attività chiuse durante Covid: In arrivo 140 milioni di contributi speciali per disco… - SimonaB26806216 : RT @MarcoPeretti6: Il Mistero risolto. Ecco perché le TV e i giornaloni al servizio del Governo Draghi non mostrano le manifestazioni nelle… - dar_casartelli : RT @MarcoPeretti6: Il Mistero risolto. Ecco perché le TV e i giornaloni al servizio del Governo Draghi non mostrano le manifestazioni nelle… - MarcoPeretti6 : Il Mistero risolto. Ecco perché le TV e i giornaloni al servizio del Governo Draghi non mostrano le manifestazioni… - ServiziAlLavoro : Social media manager per hotel: presentato a Perugia il nuovo corso di formazione Per questo sbocco, l'Agenzia regi… -