Meteo | un drammatico crollo termico | dove precipitano le temperature | choc in Italia

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ondata di maltempo ieri nel Salento con una tromba d'aria che si è abbattuta sulla costa. Danni ad un ristorante e previsioniper oggi che indicano un inizio di settimana ancora all'insegna del maltempo ma anche del freddo e della neve a quote decisamente basse per il periodo che daranno aglini un primo assaggio di inverno. A causare un generale calo dellein tuttaè l'irruzione di un vortice ciclonico che sospingerà sulla Penisola freddi correnti di origine polare con conseguente instabilitàrologica diffusa un po' su tutte le regioni. Per questo la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta per rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Molise, Puglia e Sicilia. A caratterizzare il clima ...