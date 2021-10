Meteo 11 ottobre: maltempo al Sud e arrivo dei venti di Bora, Grecale e Tramontana (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il Meteo di oggi 11 ottobre 2021 prevede una perturbazione in arrivo sulle regioni centro-meridionali, prosegue la fase di tempo instabile. Fuori dall’armadio sciarpa e cappello, questo lunedì 11 ottobre porterà nel cuore della stagione autunnale, ecco il Meteo. La nuova settimana si aprirà con un vortice ciclonico che porterà in tutta l’Italia fredde correnti artiche con conseguenza instabilità soprattutto al Sud. Il maltempo non porterà solo intense piogge e vento, ma in alcune regioni potrebbe tornare anche la neve su Alpi e Appennini anche a quote piuttosto basse. Gli esperti infatti affermano che potrebbero cadere fiocchi di neve tra Valtellina e Alto Adige e la dorsale appenninica. Nelle regioni meridionali invece faranno capolino rovesci intensi spazzati via dal ... Leggi su ck12 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ildi oggi 112021 prevede una perturbazione insulle regioni centro-meridionali, prosegue la fase di tempo instabile. Fuori dall’armadio sciarpa e cappello, questo lunedì 11porterà nel cuore della stagione autunnale, ecco il. La nuova settimana si aprirà con un vortice ciclonico che porterà in tutta l’Italia fredde correnti artiche con conseguenza instabilità soprattutto al Sud. Ilnon porterà solo intense piogge e vento, ma in alcune regioni potrebbe tornare anche la neve su Alpi e Appennini anche a quote piuttosto basse. Gli esperti infatti affermano che potrebbero cadere fiocchi di neve tra Valtellina e Alto Adige e la dorsale appenninica. Nelle regioni meridionali invece faranno capolino rovesci intensi spazzati via dal ...

