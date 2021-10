Gf Vip 6, gli amici di Manuel Bortuzzo contro Lulù: «Gli sta rovinando il percorso nella casa» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutti, dentro e fuori la casa, hanno notato che Manuel Bortuzzo è ormai saturo degli atteggiamenti di Lulù. Anche gli amici del giovane nuotatore hanno ormai ben chiara la situazione: proprio ieri, Alex Castelluccio – migliore amico del gieffino – ha lanciato una pesante fracciatina alla Principessa etiope. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Gf... Leggi su donnapop (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutti, dentro e fuori la, hanno notato cheè ormai saturo degli atteggiamenti di. Anche glidel giovane nuotatore hanno ormai ben chiara la situazione: proprio ieri, Alex Castelluccio – migliore amico del gieffino – ha lanciato una pesante fracciatina alla Principessa etiope. Ma cosa ha detto? Leggi anche: Gf...

