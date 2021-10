Fisco, Csel su catasto: "Bene introduzione valore mercato ma non si perda di vista evasione" (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ben venga l'introduzione del valore di mercato" nell'ambito della riforma del catasto "passando, ad esempio, da una modalità di tassazione desueta in base ai vani a quella più attuale in base ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) "Ben venga l'deldi" nell'ambito della riforma del"passando, ad esempio, da una modalità di tassazione desueta in base ai vani a quella più attuale in base ai ...

