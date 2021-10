Fiorentina | Adani | «La piazza si dividerà in due sul caso Vlahovic»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Leleha parlato delper la. Ecco le dichiarazioni dell’opinionista alla Bobo TV Dusancontinua a far parlare di sé dopo la rottura ufficiale con la. Le dichiarazioni di Danieledurante la Bobo TV, in diretta su Twitch: «Lasi. Ci sarà chi vorràin tribuna e chi invece lo reputa intoccabile. I tifosi si dividono perché ragionano di pancia, Firenze è così. E adesso toccherà ad Italiano tenere la barca in equilibrio. Perché se cala il rendimento dei risultati ne va di mezzo tutta la squadra. Questo è un intoppo che non ci voleva per Italiano». L'articolo proviene da Calcio News 24.