D’Amato | grazie a risanamento conti stabilizziamo personale

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – “Oggi è una bella giornata, 30 donne e 5 uomini del Dipartimento di Epidemiologia della Asl Roma 1 sono stati stabilizzati. Un risultato importante reso possibileall’uscita dal Commissariamento e alla profonda opera dimessa in atto in questi anni.” “L’età media delsi abbassa da 52 anni a 46. La pandemia ha portato tante tragedie, ma ha anche accelerato tanti processi, come la digitalizzazione e il monitoraggio e in generale le porte di accesso al sistema della Pubblica amministrazione.” “L’impegno è quello dinuare a correre veloci, l’obiettivo adesso è quello di puntare ad una sanità del territorio forte e vicina ai bisogni delle persone”. Lo ha detto l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio, che questa mattina accompagnato dal Direttore ...