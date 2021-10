"Condizioni drammatiche, non c'è rimedio". Charlene operata ancora, tragiche indiscrezioni da Monaco (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un dramma infinito, quello di Charlene Wittstock, la principessa di Monaco. Poche ore dopo quanto detto dal principe Alberto, che parlava del suo possibile e imminente ritorno nel principato, ecco che si scopre che Charlene è stata operata per la terza volta, un nuovo intervento chirurgico. E le sue Condizioni sarebbero pessime. "Sta male, molto male", dicono fonti vicine alla famiglia. Insomma, notizie che stridono clamorosamente con quanto detto dal principe Alberto soltanto poco prima. Charlene resta in Sudafrica e, come detto, il suo quadro clinico sarebbe drammatico. La principessa è stata nuovamente operata per le conseguenze di una gravissima infezione otorinolaringoiatrica alla quale sembra non si riesca a trovare una soluzione. Sempre fonti vicine a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un dramma infinito, quello diWittstock, la principessa di. Poche ore dopo quanto detto dal principe Alberto, che parlava del suo possibile e imminente ritorno nel principato, ecco che si scopre cheè stataper la terza volta, un nuovo intervento chirurgico. E le suesarebbero pessime. "Sta male, molto male", dicono fonti vicine alla famiglia. Insomma, notizie che stridono clamorosamente con quanto detto dal principe Alberto soltanto poco prima.resta in Sudafrica e, come detto, il suo quadro clinico sarebbe drammatico. La principessa è stata nuovamenteper le conseguenze di una gravissima infezione otorinolaringoiatrica alla quale sembra non si riesca a trovare una soluzione. Sempre fonti vicine a ...

Advertising

albertocalvo5 : @CathVoicesITA Gentile signora, non impartisca lezioni però. Se vuole sostenere che quasi 5mln di morti nel mondo,… - severino_nappi : Siamo contenti che il sito #Hitachi di #Napoli assembli tram di ultima generazione per la rete di #Firenze, ma la c… - mario_bontempo : RT @aristid05076130: Ma davvero la maggioranza degli elettori pensa di mettere una delle più importanti città del MONDO, già in condizioni… - aristid05076130 : Ma davvero la maggioranza degli elettori pensa di mettere una delle più importanti città del MONDO, già in condizio… - Marko_Morandi : RT @durezzadelviver: Con il nuovo Anno Termico oggi sono cambiate le condizioni di molti contratti gas. Ricevo segnalazioni drammatiche: i… -