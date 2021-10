Cgil | sito internet fuori uso per un attacco hacker

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Ilweb dellaè irraggiungibile per un. 'Si tratta - spiegano alla- di un'azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di fenomeno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mario Draghi andrà in visita alla sede della Cgil a Roma. Dopo l'assalto di sabato scorso, il premier incontrerà il… - Agenzia_Ansa : Scontri al corteo di Roma, 12 persone arrestate, anche i vertici di Forza Nuova. Dopo gli attacchi, aperte tutte le… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Il leader di 'IoApro' Passaro si riprende nell'assalto: 'Sfondata la Cgil' #ANSA - roby800 : ??In corso attacco hacker al sito della #Cgil. Molto preoccupante Molto - attilascuola : RT @Bibibobibox: @valy_s @myrtamerlino @EnricoLetta Mai una gioia -

Ultime Notizie dalla rete : Cgil sito

... secondo quanto scrivono dal sindacato sulcollettiva.it , illegato alladove vengono abitualmente pubblicate dirette e informazioni: "I tentativi (parzialmente respinti) di ...Incursione informatica cominciata sabato. Ilweb dellaè da stamattina irraggiungibile per un attacco hacker. Si tratta - spiegano alla- di un'azione informatica di disturbo, volontaria e strutturata, ovvero con la tipologia di ..."Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato il segretario della Cgil Landini. Draghi: sindacati presidio di democrazia e dei diritti dei lavoratori; nessuna tolleranza contro intimidazioni ...Il sito web della Cgil, più antico sindacato italiano, fondato nel 1944, è, a quanto riporta l'ANSA, da stamattina in down a causa di un attacco hacker. Dalla Cgil spiegano ...