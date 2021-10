Cgil, applausi e foto per Mario Draghi in visita. Landini: “Impegno del governo a discutere lo scioglimento delle forze neofasciste” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli applausi, l’abbraccio, le foto. Mario Draghi è stato accolto in modo più che caloroso alla sede nazionale della Cgil, in corso d’Italia a Roma, dove ha portato la solidarietà del governo al sindacato dopo l’assalto di sabato scorso da parte di neofascisti e no green pass. Ad attenderlo, di fronte all’entrata, il segretario Maurizio Landini: i due si sono salutati con un abbraccio e pacche sulle spalle, accompagnati da un lungo applauso da parte degli iscritti che facevano ala. L’incontro, iniziato poco dopo l’orario previsto delle 12.15, è durato circa mezz’ora: all’uscita il presidente del Consiglio si è fermato a stringere mani ai dipendenti del sindacato e si è fatto fotografare insieme a Landini. “Ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Gli, l’abbraccio, leè stato accolto in modo più che caloroso alla sede nazionale della, in corso d’Italia a Roma, dove ha portato la solidarietà delal sindacato dopo l’assalto di sabato scorso da parte di neofascisti e no green pass. Ad attenderlo, di fronte all’entrata, il segretario Maurizio: i due si sono salutati con un abbraccio e pacche sulle spalle, accompagnati da un lungo applauso da parte degli iscritti che facevano ala. L’incontro, iniziato poco dopo l’orario previsto12.15, è durato circa mezz’ora: all’uscita il presidente del Consiglio si è fermato a stringere mani ai dipendenti del sindacato e si è fattografare insieme a. “Ho ...

