Calcio: Roma, Zaniolo si allena in gruppo e contro la Juventus sarà a disposizione di Mourinho (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott. – (Adnkronos) – Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo e sarà a disposizione nel big match di domenica sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Il 22enne centrocampista della Roma, costretto a saltare la final four di Nations League per un fastidio al flessore, oggi ha lavorato con i compagni agli ordini di José Mourinho. allenamento differenziato, invece, per Chris Smalling e Leonardo Spinazzola. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021), 11 ott. – (Adnkronos) – Nicolòsi èto innel big match di domenica sera all’Allianz Stadiumla. Il 22enne centrocampista della, costretto a saltare la final four di Nations League per un fastidio al flessore, oggi ha lavorato con i compagni agli ordini di Josémento differenziato, invece, per Chris Smalling e Leonardo Spinazzola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Juve, operazione rimonta: tra Roma e Fiorentina, 21 giorni per rimettersi in corsa - OfficialASRoma : Calcio d'inizio! DAJE ROMA DAJE! ???? #RomaEmpoli | #ASRoma - Gazzetta_it : Stadio sold out effetto Mou: la Roma prima in A per riempimento #Roma #Mourinho - Marco_Evang : RT @Edorsi53: @IlCuoioedi Da appassionato di storia e storie, credo che l'intera vicenda della #Roma nelle competizioni internazionali sia… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: McKennie, stop muscolare con la nazionale Usa: è in dubbio per Juventus-Roma -