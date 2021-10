Assalto alla Cgil, il Pd ha depositato una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova: “Tutti i gruppi politici la sottoscrivano” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo l’Assalto alla sede della Cgil, il Partito democratico ha depositato in Senato una mozione per lo scioglimento di Forza Nuova. E ha chiesto alle altre forze politiche di sottoscriverla. Le presidenti dei gruppi dem di Senato e Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, hanno annunciato che chiederanno venga calendarizzata al più presto in Aula. Un’altra mozione simile è stata presentata dai senatori Riccardo Nencini (Psi) e Davide Faraone, capogruppo di Italia viva. Nel testo si chiede al governo di “dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo l’sede della, il Partito democratico hain Senato unaper lodi. E ha chiesto alle altre forze politiche di sottoscriverla. Le presidenti deidem di Senato e Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, hanno annunciato che chiederanno venga calendarizzata al più presto in Aula. Un’altrasimile è stata presentata dai senatori Riccardo Nencini (Psi) e Davide Faraone, capogruppo di Italia viva. Nel testo si chiede al governo di “dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista econseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza ...

