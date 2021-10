Ancora sbarchi, in 120 approdano a Lampedusa. Meloni: «L’immigrazione illegale non è un diritto» (Di lunedì 11 ottobre 2021) Ancora sbarchi. A Lampedusa nella notte un barcone con cento persone a bordo, tra cui 16 donne e 13 minori, di presunta nazionalità tunisina, è riuscito a eludere i controlli e approdare autonomamente al molo commerciale. I migranti sono stati rintracciati quando erano già a terra dai militari della Guardia di finanza. Il barcone è stato posto sotto sequestro e i migranti, dopo un primo triage sanitario, condotti all’hotspot di contrada Imbriacola. Si tratta del secondo approdo dopo giorni di tregua dovuta alle cattive condizioni meteo. Ieri in venti erano stati rintracciati dal pattugliatore delle Fiamme gialle a una decina di miglia dalle coste dell’isola. sbarchi, Meloni: «L’immigrazione illegale non è un diritto» Il tema degli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 ottobre 2021). Anella notte un barcone con cento persone a bordo, tra cui 16 donne e 13 minori, di presunta nazionalità tunisina, è riuscito a eludere i controlli e approdare autonomamente al molo commerciale. I migranti sono stati rintracciati quando erano già a terra dai militari della Guardia di finanza. Il barcone è stato posto sotto sequestro e i migranti, dopo un primo triage sanitario, condotti all’hotspot di contrada Imbriacola. Si tratta del secondo approdo dopo giorni di tregua dovuta alle cattive condizioni meteo. Ieri in venti erano stati rintracciati dal pattugliatore delle Fiamme gialle a una decina di miglia dalle coste dell’isola.: «non è un» Il tema degli ...

