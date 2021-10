Vlahovic alla Juve? Italiano: «Darà tutto per la Fiorentina» (Di domenica 10 ottobre 2021) “Vlahovic ha ancora due anni di contratto. E’ un professionista serio. Darà tutto per la Fiorentina. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso”. Parola di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, che in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ si è espresso in merito al caso attorno all’attaccante serbo, che ha già deciso di non rinnovare con il club viola. “Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui e Vlahovic la nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni – ha aggiunto – ... Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) “ha ancora due anni di contratto. E’ un professionista serio.per la. Credo che quando ci sarà da andare in campo e spingere forte lo farà, sempre. Mi auguro non interferiscano problemi extracalcistici. E mi fermo qui. Parlare adesso di come sostituirlo, con il mercato tra tre mesi, ha poco senso”. Parola di Vincenzo, tecnico della, che in un’intervista al ‘Corriere dello Sport’ si è espresso in merito al caso attorno all’attaccante serbo, che ha già deciso di non rinnovare con il club viola. “Abbiamo Kokorin e dobbiamo cercare di ricavarne il massimo, perché in quella zona del campo sono lui ela nostra coppia. Anche se in alcune partite si possono scovare altre soluzioni – ha aggiunto – ...

