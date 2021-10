VICEQUESTORE ANTI-GREEN PASS NEL SINDACATO DI POLIZIA Schilirò Dirigente Nazionale COSAP

(Di domenica 10 ottobre 2021) In copertina ilNunzia Alessandrae il segretarioSergio Scalzo di Fabio Giuseppe Carlo Carisio Fonte originale: articolo di Gospa News AGGIORNAMENTO DELL’12 OTTOBRE 2021 Il funzionario diNunzia Alessandraè stata sospesa dal servizio in via cautelativa a partire dal 12 ottobre 2021 per il suo intervento sul palco … proviene da Database Italia.

Aveva parlato sul palco della manifestazione di Roma contro il certificato verde. La replica:perseguitata per il mio pensiero È stata sospesa laAlessandra Schilirò, la poliziotta che aveva parlato dal palco della manifestazione dei no green pass a San Giovanni a Roma. Il provvedimento di sospensione le è stato notificato l'11 ...La sospensione della poliziotta No Green Pass La- Green Pass lo scorso mese partecipò dal palco ad una delle manifestazioni contro la certificazione verde. 'L'ho scritto molte ...Roma, quando la vicequestora Schilirò sul palco contro il Green Pass disse: "Disobbedire è sacro". Schilirò era tornata al centro delle polemiche in seguito alla manifestazione ...Aveva parlato sul palco della manifestazione di Roma contro il certificato verde. La replica:?perseguitata per il mio pensiero ...