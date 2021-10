Serie C 2021/2022, girone C, festa siciliana: vincono Palermo e Catania, gol e spettacolo (Di domenica 10 ottobre 2021) Gol e spettacolo siciliani durante l’ottava giornata del girone C della Serie C 2021/2022. Palermo e Catania hanno sconfitto rispettivamente Foggia e Juve Stabia, entrambe tra le mura amiche, riuscendo a imporsi siglando 3 reti. Tutto facile per i rosanero, in vantaggio già al 4? con Floriano; azione rapida e combinazione perfetta con Brunori, conclusa dall’attaccante palermitano per l’1-0. Raddoppio degli isolani con Brunori, abile a superare Alastra nel tu per tu e dunque a sancire il 2-0. Troppi errori di impostazione, nonché difensivi, degli ospiti: i pugliesi guidati da Zeman hanno tentato di impensierire i rosanero con Ferrante, preoccupandosi però molto meno di curare il lavoro della retroguardia. Show rosanero e tris all’86’: Soleri, su calcio di rigore, ha ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Gol esiciliani durante l’ottava giornata delC dellahanno sconfitto rispettivamente Foggia e Juve Stabia, entrambe tra le mura amiche, riuscendo a imporsi siglando 3 reti. Tutto facile per i rosanero, in vantaggio già al 4? con Floriano; azione rapida e combinazione perfetta con Brunori, conclusa dall’attaccante palermitano per l’1-0. Raddoppio degli isolani con Brunori, abile a superare Alastra nel tu per tu e dunque a sancire il 2-0. Troppi errori di impostazione, nonché difensivi, degli ospiti: i pugliesi guidati da Zeman hanno tentato di impensierire i rosanero con Ferrante, preoccupandosi però molto meno di curare il lavoro della retroguardia. Show rosanero e tris all’86’: Soleri, su calcio di rigore, ha ...

