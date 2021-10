Scontri a Roma 9 ottobre 2021 | arrestati nella notte i due leader di Forza Nuova

(Di domenica 10 ottobre 2021) Dopo l’assalto ai danni della sede Cgil di, sono statifra sabato e domenica, in una maxi retata, alcuni dei vertici più importanti del partito, sceso in piazza per protestare contro il green pass, dal 15obbligatorio anche per andare al lavoro. In manette il fondatore del movimento di estrema destra, Roberto Fiore, ilno dell’organizzazione neofascista Giuliano Castellino ed altre dieci persone. Il provvedimento è arrivato a seguito dei gravi danni riscontrati dalla questura e dal pm fra Piazza del Popolo ed altre zone della Capitale, nonché la sede storica della Cgil nazionale in Corso D’Italia, dove sono rimasti feriti anche poliziotti e carabinieri, aggrediti nel tentativo ...

C'era un protagonista speciale nel pomeriggio ditra forze dell'ordine e manifestanti contro l'obbligo di Green pass . E' l'attore e cantante americano Jared Leto che, in vacanza nella Capitale, si è trovato nel mezzo del caos e, ...Come stiamo leggendo sui siti delle principali testate giornalistiche, quasi cinque ore di guerriglia urbana hanno tenuto in ostaggio il centro di, in particolare Via del Corso. Iniziato come la ...Dopo i tafferugli e gli scontri avvenuti ieri durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma e dopo l’assalto alla sede della Cgil anche il Valdarno si mobilita: organizzati p ...Devastato il pronto soccorso dell’Umberto I da un gruppo di manifestanti coinvolti nelle violenze di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, ...