Sampdoria, Candreva: ‘Il Napoli è una rosa fortissima, sarà la sorpresa della stagione’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Antonio Candreva vota il Napoli per lo scudetto. Il centrocampista della Sampdoria: “La squadra di Spalletti una rosa fortissima, sarà la sorpresa della stagione’ Candreva SUL Napoli Il centrocampista Antonio Candreva ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha individuato quale può essere la squadra sorpresa del campionato: “Dico Napoli. Non ha cambiato nulla ma fuori ha giocatori che fino all’anno scorso hanno fatto la differenza. Hanno una rosa fortissima“. Le oltre 400 presenze in A sono un bagaglio da sfruttare. “L’esperienza ti aiuta a giocare ed a leggere le partite in modo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 ottobre 2021) Antoniovota ilper lo scudetto. Il centrocampista: “La squadra di Spalletti unalaSULIl centrocampista Antonioai microfoniGazzetta dello Sport, ha individuato quale può essere la squadradel campionato: “Dico. Non ha cambiato nulla ma fuori ha giocatori che fino all’anno scorso hanno fatto la differenza. Hanno una“. Le oltre 400 presenze in A sono un bagaglio da sfruttare. “L’esperienza ti aiuta a giocare ed a leggere le partite in modo ...

