Proteste no Green pass a Roma, in manette anche Castellino e Fiore di Forza Nuova VIDEO (Di domenica 10 ottobre 2021) Arrestate nel corso della notte 12 persone coinvolte negli scontri di ieri a Roma. Fra loro i vertici di Forza Nuova. Lo si apprende da fonti di polizia. Tra i 12 arrestati per gli scontri di ieri nel...

MediasetTgcom24 : Proteste Green pass, assediata la sede della Cgil a Roma #Cgil - sh33p_purple : RT @captblicero: Comunque, per una panoramica più estesa sulla galassia #NoGreenPass rimando a questa dettaglia analisi di @sulcomplottismo… - captblicero : Comunque, per una panoramica più estesa sulla galassia #NoGreenPass rimando a questa dettaglia analisi di… - marialetiziama9 : RT @fratotolo2: “Chi ha interesse a stroncare sul nascere le montanti proteste ricorre allora al solito metodo comunicativo: fare di tutta… - Leolakyd : @fattoquotidiano Ki sono I veri organizzatori della guerriglia il popoloIT rifletta su quanto sta succedendo in que… -