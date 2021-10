Paolo Cannavaro “Il mio Napoli da scudetto Anguissa  meglio di Bakayoko Attenzione a Mertens”

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 ottobre 2021)ex capitano dele oggi allenatore con il fratello Fabio ha parlato della corsain serie A., ILE LODa capitano delad allenatore in seconda,si racconta ai microfoni del quotidiano la Repubblica. Finita da poco l’esperienza in Cina iaspettano una nuova avventura calcistica, ma l’amore per illi accompagna ovunque. «Mi aspettavo una partenza da squadra forte. Certo, vincere sette partite di fila è un bel colpo. I numeri sono importanti, poche squadre lo hanno fatto nella storia. Cominciare così è stuzzicante. È unda...