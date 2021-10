Non si faccia di tutta la piazza un fascio (Di domenica 10 ottobre 2021) Che poi, se tutta la questione – proteste, scontri, assalto alla Cgil, al Policlinico Umberto I, eccetera eccetera – si risolvesse sciogliendo Forza Nuova, viene da chiedersi perché non lo si sia già fatto, visto che non serve una mozione parlamentare per procedere, ma c’è già la famosa legge Mancino, è arcinoto che trattasi di fascisti conclamati, che si vantano di essere tali, e non alieni a una prassi consolidata non dissimile da quella andata in scena ieri. Certo, c’è la questione del fascismo che riguarda chi ha cavalcato la protesta e che interroga una parte della destra italiana. Ancora una volta la nube nera dell’ambiguità avvolge le parole di Giorgia Meloni che, dal congresso del partito neo-franchista spagnolo, parlando degli scontri di piazza accanto alla parola “matrice” non è in grado di aggiungere l’aggettivo “fascista”. Condanna la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Che poi, sela questione – proteste, scontri, assalto alla Cgil, al Policlinico Umberto I, eccetera eccetera – si risolvesse sciogliendo Forza Nuova, viene da chiedersi perché non lo si sia già fatto, visto che non serve una mozione parlamentare per procedere, ma c’è già la famosa legge Mancino, è arcinoto che trattasi di fascisti conclamati, che si vantano di essere tali, e non alieni a una prassi consolidata non dissimile da quella andata in scena ieri. Certo, c’è la questione del fascismo che riguarda chi ha cavalcato la protesta e che interroga una parte della destra italiana. Ancora una volta la nube nera dell’ambiguità avvolge le parole di Giorgia Meloni che, dal congresso del partito neo-franchista spagnolo, parlando degli scontri diaccanto alla parola “matrice” non è in grado di aggiungere l’aggettivo “fascista”. Condanna la ...

