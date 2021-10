Mese della prevenzione, le iniziative dei brand (Di domenica 10 ottobre 2021) Ottobre, lo sappiamo tutti, è il Mese della prevenzione contro il tumore al seno e, come ogni anno, tantissimi brand scendono in campo a sostegno della causa femminile. Non solo brand di lusso Come ogni anni sono tanti i brand che scendono in campo, non solo quelli di lusso, ma anche low cost e piccole realtà imprenditoriali. Il desiderio di sostenere questa campagna tutta al femminile è forte. Anche tu puoi acquistare accessori e capi fashion contraddistinti dal colore rosa. Prima fra tutte òa campagna Pink Pony, l’iniziativa internazionale della Ralph Lauren Corporation a sostegno della lotta contro il cancro. questa speciale capsule collection supporta programmi per garantire trattamenti e cure di alta qualità. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Ottobre, lo sappiamo tutti, è ilcontro il tumore al seno e, come ogni anno, tantissimiscendono in campo a sostegnocausa femminile. Non solodi lusso Come ogni anni sono tanti iche scendono in campo, non solo quelli di lusso, ma anche low cost e piccole realtà imprenditoriali. Il desiderio di sostenere questa campagna tutta al femminile è forte. Anche tu puoi acquistare accessori e capi fashion contraddistinti dal colore rosa. Prima fra tutte òa campagna Pink Pony, l’iniziativa internazionaleRalph Lauren Corporation a sostegnolotta contro il cancro. questa speciale capsule collection supporta programmi per garantire trattamenti e cure di alta qualità. Il ...

Advertising

fattoquotidiano : Il racconto dei lavoratori della Spreafico: “Capitava di lavorare anche 260 ore al mese“, il gestore “ci ha sempre… - Pontifex_it : In questa prima domenica di ottobre, il pensiero va ai fedeli radunati presso il Santuario di Pompei per la recita… - Pontifex_it : Oggi la Chiesa celebra la festa della #MadonnadelRosario. In questo mese di ottobre vi invito a recitare questa pre… - iw3rjlcanguro68 : @AnnaMariaCastel Se lo dice lui ( io ricordo che l' altro anno la BARCOLANA che si fa ogni anno nella stessa data p… - carrys16_ : RT @anikeatable: Oggi vi ricordo di fare l'autopalpazione del seno una volta al mese come AIRC raccomanda, perché è uno degli strumenti eff… -