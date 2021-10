Mancini: «Partita giocata bene, Chiesa importante» (Di domenica 10 ottobre 2021) “L’Italia dell’Europeo lo è stata anche con la Spagna, ma in dieci è difficile giocare le partite. Abbiamo avuto quel problema, senno sarebbe stata una gara come oggi. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato molto bene”. Lo ha detto il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ai microfoni Rai Sport dopo il successo contro il Belgio (2-1) nella finale per il terzo-quarto posto di Nations League. “A centrocampo abbiamo diverse soluzioni, con giocatori di qualità, oggi hanno dimostrato di far bene e questa è la cosa positiva – ha aggiunto – La prova di Chiesa? Lui può giocare a destra e sinistra, non ha grandi difficoltà. E’ un calciatore importante, ma anche Berardi e Raspadori, così come Kean quando è entrato, hanno fatto benissimo”. Leggi su footdata (Di domenica 10 ottobre 2021) “L’Italia dell’Europeo lo è stata anche con la Spagna, ma in dieci è difficile giocare le partite. Abbiamo avuto quel problema, senno sarebbe stata una gara come oggi. I ragazzi sono stati bravi, hanno giocato molto”. Lo ha detto il ct della nazionale italiana Robertoai microfoni Rai Sport dopo il successo contro il Belgio (2-1) nella finale per il terzo-quarto posto di Nations League. “A centrocampo abbiamo diverse soluzioni, con giocatori di qualità, oggi hanno dimostrato di fare questa è la cosa positiva – ha aggiunto – La prova di? Lui può giocare a destra e sinistra, non ha grandi difficoltà. E’ un calciatore, ma anche Berardi e Raspadori, così come Kean quando è entrato, hanno fatto benissimo”.

