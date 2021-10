Macaulay Culkin | suo fratello Kieran | Veniva sempre molestato per strada

(Di domenica 10 ottobre 2021)ha parlato di suoe del fatto che venisse spessoper, a causa della sua popolarità dopo Mamma, ho perso l'aereo. Nel corso di un'approfondita intervista con The Hollywood Reporter,ha parlato di suoe ha ricordato che, spesso, da bambinoper. A essere balenato in mente aè un episodio particolare. Da bambino, un giorno, suoè statoper. La star di ...

Advertising

3cinematographe : Kieran Culkin, fratello del più celebre Macaulay Culkin, rivela alcuni terribili retroscena sulla loro infanzia da… -

Ultime Notizie dalla rete : Macaulay Culkin

Cinematographe.it - FilmIsNow

Nel corso di un'approfondita intervista con The Hollywood Reporter, Kieranha parlato di suo fratelloe ha ricordato che, spesso, da bambino veniva molestato per strada. A essere balenato in mente a Kieranè un episodio particolare. Da bambino, un giorno, suo fratello...Kieran, fratello del più celebre, rivela alcuni terribili retroscena sulla loro infanzia Kieranha ricordato quando il fratello - il celebre, il bambino protagonista della serie Mamma, ho perso ...Kieran Culkin ha parlato di suo fratello Macaulay Culkin e del fatto che venisse spesso molestato per strada, a causa della sua popolarità dopo Mamma, ho perso l'aereo. Nel corso di un'approfondita in ...L'attore Kieran Culkin, fratello del più celebre Macaulay Culkin, rivela alcuni terribili retroscena sulla loro infanzia da piccole star.