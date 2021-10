LIVE F1, GP Turchia 2021 in DIRETTA: Bottas sorpassa Leclerc e torna in testa (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51° giro/58 La Ferrari non può cantare vittoria, perché Perez è 4° a soli 8 decimi da Leclerc… 51° giro/58 COLPO DI SCENA! La Mercedes, preoccupata che le gomme potessero scoppiare, richiama Hamilton ai box per montare delle intermedie nuove. DUNQUE Leclerc torna TERZOOOOOO!!! 50° giro/58 CHE FERRARIIIIIII!!! 1’31?921 per Sainz, è di gran lunga il più veloce in pista! 50° giro/58 La classifica: 1 Valtteri Bottas MercedesLEADER 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+8.092 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+14.203 14 Charles Leclerc Ferrari+24.489 1 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+26.257 1 6 Pierre GASLY AlphaTauri+36.610 1 7 Lando NORRIS McLaren+40.596 18 Carlos SAINZ Ferrari+53.867 1 9 Esteban OCON Alpine+68.278 1 10 Lance STROLL Aston ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA51° giro/58 La Ferrari non può cantare vittoria, perché Perez è 4° a soli 8 decimi da… 51° giro/58 COLPO DI SCENA! La Mercedes, preoccupata che le gomme potessero scoppiare, richiama Hamilton ai box per montare delle intermedie nuove. DUNQUETERZOOOOOO!!! 50° giro/58 CHE FERRARIIIIIII!!! 1’31?921 per Sainz, è di gran lunga il più veloce in pista! 50° giro/58 La classifica: 1 ValtteriMercedesLEADER 1 2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+8.092 1 3 Lewis HAMILTON Mercedes+14.203 14 CharlesFerrari+24.489 1 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+26.257 1 6 Pierre GASLY AlphaTauri+36.610 1 7 Lando NORRIS McLaren+40.596 18 Carlos SAINZ Ferrari+53.867 1 9 Esteban OCON Alpine+68.278 1 10 Lance STROLL Aston ...

