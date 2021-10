Inter, contro la Lazio senza Vidal e Sanchez: il motivo (Di domenica 10 ottobre 2021) contro la Lazio l’Inter dovrà fare a meno di Vidal e Sanchez, ecco il motivo Su qualche spiraglio c’è di vedere Lautaro Martinez con l’Inter contro la Lazio, non si può dire la stessa cosa per Arturo Vidal e Alexis Sanchez. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’Inter Come spiega la Gazzetta dello Sport oggi, i due cileni rientreranno dalla Nazionale nella mattinata della partita stessa tra nerazzurri e biancocelesti. Anche se dovessero arrivare a Roma Inzaghi non dovrebbe schierarli contro la squadra di Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021)lal’dovrà fare a meno di, ecco ilSu qualche spiraglio c’è di vedere Lautaro Martinez con l’la, non si può dire la stessa cosa per Arturoe Alexis. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’Come spiega la Gazzetta dello Sport oggi, i due cileni rientreranno dalla Nazionale nella mattinata della partita stessa tra nerazzurri e biancocelesti. Anche se dovessero arrivare a Roma Inzaghi non dovrebbe schierarlila squadra di Maurizio Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

