Incidenti sul lavoro, Mattarella: “Ferita inaccettabile” (Di domenica 10 ottobre 2021) Si celebra oggi 10 ottobre la Giornata nazionale per le Vittime degli Incidenti sul lavoro. “Una Ferita sociale che non trova soluzione” li definisce il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha indirizzato un messaggio a Zoello Forni, presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del lavoro. “Applicare la legge in modo inflessibile” La piaga degli Incidenti sul lavoro “è sempre in aumento” sottolinea Mattarella. E “diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti di Incidenti avvenuti“. Il Presidente ricorda che “la Costituzione nell’art. 4 ‘riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e ... Leggi su velvetmag (Di domenica 10 ottobre 2021) Si celebra oggi 10 ottobre la Giornata nazionale per le Vittime deglisul. “Unasociale che non trova soluzione” li definisce il Presidente della Repubblica, Sergio. Il Capo dello Stato ha indirizzato un messaggio a Zoello Forni, presidente dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del. “Applicare la legge in modo inflessibile” La piaga deglisul“è sempre in aumento” sottolinea. E “diventa lacerante ogni volta che si apprendono, come in queste ultime settimane, quotidiani e drammatici aggiornamenti diavvenuti“. Il Presidente ricorda che “la Costituzione nell’art. 4 ‘riconosce a tutti i cittadini il diritto ale ...

