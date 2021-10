Green Pass, Sbarra “Anche le sedi della Cisl sono sotto attacco” (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo segnalato e denunciato alle autorità competenti ogni episodio di provocazioni e di minacce alle sedi della Cisl. E’ solo di due giorni fa l’ennesima lettera minatoria Anche a strutture della Cisl e al sottoscritto per le posizioni assunte sull’obbligo vaccinale e sul Green Pass. Diciamo no a chi semina il terrore”. E’ quanto sottolinea in una intervista oggi al quotidiano “Il Mattino” il Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra. “Alla Cgil ed a Landini la più forte solidarietà da parte di tutta la Cisl. Di certo non ci facciamo intimidire dai professionisti del terrore, della destabilizzazione, da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo segnalato e denunciato alle autorità competenti ogni episodio di provocazioni e di minacce alle. E’ solo di due giorni fa l’ennesima lettera minatoriaa strutturee alscritto per le posizioni assunte sull’obbligo vaccinale e sul. Diciamo no a chi semina il terrore”. E’ quantolinea in una intervista oggi al quotidiano “Il Mattino” il Segretario Generale, Luigi. “Alla Cgil ed a Landini la più forte solidarietà da parte di tutta la. Di certo non ci facciamo intimidire dai professionisti del terrore,destabilizzazione, da ...

