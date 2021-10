FdI, Meloni alla convention di Vox attacca su separatisti e Puigdemont. Ma in Italia l’alleato Lega e Solinas stanno con i catalani (Di domenica 10 ottobre 2021) “Buongiorno a tutti, patrioti”, esordisce così Giorgia Meloni, ostentando un ottimo spagnolo, sul palco della convention di Vox, il partito spagnolo di ultradestra. Così, domenica mattina, mentre in Italia imperversa la polemica sui disordini che hanno frastornato la Capitale nella giornata di sabato, culminata con l’aggressione fascista alla sede nazionale della Cgil, la leader di Fratelli d’Italia a Madrid tiene il suo discorso tutto “Dio, patria e famiglia” con tanto di riedizione tradotta dell’ormai celebre “Io sono Giorgia”. E in un passaggio del suo intervento sottolinea un concetto e senza troppi giri di parole condanna le spinte separatiste. Un chiaro ammiccamento ai padroni di casa, ma Meloni si spinge oltre, noncurante degli imbarazzi che potrebbe provocare in casa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “Buongiorno a tutti, patrioti”, esordisce così Giorgia, ostentando un ottimo spagnolo, sul palco delladi Vox, il partito spagnolo di ultradestra. Così, domenica mattina, mentre inimperversa la polemica sui disordini che hanno frastornato la Capitale nella giornata di sabato, culminata con l’aggressione fascistasede nazionale della Cgil, la leader di Fratelli d’a Madrid tiene il suo discorso tutto “Dio, patria e famiglia” con tanto di riedizione tradotta dell’ormai celebre “Io sono Giorgia”. E in un passaggio del suo intervento sottolinea un concetto e senza troppi giri di parole condanna le spinte separatiste. Un chiaro ammiccamento ai padroni di casa, masi spinge oltre, noncurante degli imbarazzi che potrebbe provocare in casa ...

