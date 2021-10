F1 | Valtteri Bottas | “Le condizioni erano davvero difficili | ho centrato una delle vittorie più belle della mia carriera”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 ottobre 2021) Missione compiuta, ed in pieno per. Il finlandese, infatti, fa suo con pieno merito il Gran Premio di Turchia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, tiene dietro Max Verstappen e, non ultimo, centra anche il giro più veloce in gara. Sul tracciato di Istanbul, finalmente, il nativo di Nastola riesce a sbloccarsi in questa annata, dato che non era mai stato in grado di salire sul gradino più alto del podio nelle 15 gare precedenti. Weekend impeccabile perche, consapevole che Lewis Hamilton doveva scattare dall’undicesima posizionegriglia, aveva sulle spalle tutta la Mercedes nella domenica turca. La sua giornata non ha visto la minima sbavatura, dimostrando che, se messo nelle giuste, puòdire la sua. Il portacolori ...