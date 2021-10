DIRETTA F1, GP Turchia 2021 LIVE: Leclerc ha lottato per vincere! Binotto: “La nuova power-unit ci dà un vantaggio” (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DEL GP DI Turchia MATTIA Binotto: “ABBIAMO PROVATO A VINCERE, LA nuova power unit CI DA’ UN vantaggio” 15.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.48 La Ferrari dunque resta in piena corsa per il terzo posto, ma è al 2022 che bisogna guardare. E se Mercedes e Red Bull dovessero giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara, ovvero a metà dicembre, tutto ciò giocherebbe a favore della Rossa, perché avrebbero meno tempo di dedicarsi allo sviluppo del progetto del prossimo anno. 15.43 La Mercedes si è dimostrata superiore alla Red Bull in Turchia, come si era già capito ieri nelle qualifiche. La pioggia sembra poi aver ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORDINE D’ARRIVO DELLA GARA LA CRONACA DEL GP DIMATTIA: “ABBIAMO PROVATO A VINCERE, LACI DA’ UN” 15.51 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 15.48 La Ferrari dunque resta in piena corsa per il terzo posto, ma è al 2022 che bisogna guardare. E se Mercedes e Red Bull dovessero giocarsi il Mondiale sino all’ultima gara, ovvero a metà dicembre, tutto ciò giocherebbe a favore della Rossa, perché avrebbero meno tempo di dedicarsi allo sviluppo del progetto del prossimo anno. 15.43 La Mercedes si è dimostrata superiore alla Red Bull in, come si era già capito ieri nelle qualifiche. La pioggia sembra poi aver ...

