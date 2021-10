Caso Pipitone | Piera Maggio non ci sta | “Dov’è il reato?” Svolta inattesa

(Di domenica 10 ottobre 2021) In questi giorni si è aperta un’altra questione che stavolta riguarda qualcuno che sta aiutando la madre di Denise. La situazione si complica. Denise, la bambina misteriosamente scomparsa nel… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

LaMammaN1 : - LUCA08103828 : RT @NewSicilia: #Newsicilia Caso #DenisePipitone: nei guai il difensore della mamma Piera Maggio, ecco perché - ZonNapoli : #Cronaca #DenisePipitone Piera Maggio e Piero Pulizzi sul caso Frazzitta: 'Qual è il reato?' - jacopogiliberto : sono passati 17 anni ma sui muri nella zona di mazara del vallo ci sono ancora manifesti, ormai sbiaditi, per la sp… - leo_pipitone : RT @StefanoFassina: Attenzione ?@ilfoglio_it? : in Ue, tante Corti Costituzionali hanno affermato il primato della costituzione nazionale s… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Pipitone

Denise, la procura accusa/ "Influenza della tv e false testimonianze" Dal carcere dove sono detenuti, tutti e tre continuano a restare muti e a non dare alcuna risposta. Da due ...Denise, la procura accusa/ "Influenza della tv e false testimonianze" Ci sarebbero poi le telecamere che andrebbero ad incastrare nuovamente Rocchi sul luogo del delitto avvenuto tra le ...TRAPANI. Nuovo round del caso Frazzitta che si è aperto in parallelo alla vicenda di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre 2004. “La Giunta dell’Unione Camere Penali ...C'è richiesta d'archiviazione e richiesta d'archiviazione. Con l'una si chiude un caso, con l'altra si .... La richiesta d'archiviazione della Procura di Marsala sull'eterno caso Denise Pipitone , per ...