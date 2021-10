Calendario Sci alpino | Coppa del Mondo femminile 2021 2022 | programma | date e località

Leggi su sportface

Primo appuntamento stagionale per le ragazze dello sci a Sölden, in Austria, il 23 ottobre, per la prima gara delle trentasette in: nove discese, nove Super G, nove giganti, nove slalom e un parallelo verranno disputati in 20differenti. Sono stati confermati i due appuntamenti italiani a Cortina d'Ampezzo, il 22 e 23 gennaio, e a Plan de Corones il 25 gennaio. Nel mese di febbraio ci sarà un'interruzione di circa un mese per lo svolgimento dei Giochi Olimpici invernali di Pechino, e le gare riprenderanno in Svizzera il 5 e 6 marzo. Le finali si terranno a Courchevel Meribel, in Francia, dal 16 al 20 marzo.