Calcio, Italia terza in Nations League: Belgio battuto 2-1, decidono Barella e Berardi (Di domenica 10 ottobre 2021) L’Italia ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2021 di Calcio. I Campioni d’Europa hanno sconfitto il Belgio per 2-1 nella finalina di consolazione andata in scena all’Allianz Stadium di Torino. La nostra Nazionale, che in semifinale era stata sconfitta dalla Spagna per 2-1 interrompendo la sua lunga striscia di risultati utili consecutivi, ritorna al successo in maniera convincente e ottiene un’affermazione importante contro i numeri 1 del ranking FIFA. I ragazzi del CT Roberto Mancini si ritufferanno ora nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, le due partite di novembre risulteranno decisive. A fare la differenza sono state le reti di Barella al 46? e di Berardi (su Calcio di rigore) al 65?: vantaggio in apertura di secondo turno e poi il ... Leggi su oasport (Di domenica 10 ottobre 2021) L’ha conquistato il terzo posto nella2021 di. I Campioni d’Europa hanno sconfitto ilper 2-1 nella finalina di consolazione andata in scena all’Allianz Stadium di Torino. La nostra Nazionale, che in semifinale era stata sconfitta dalla Spagna per 2-1 interrompendo la sua lunga striscia di risultati utili consecutivi, ritorna al successo in maniera convincente e ottiene un’affermazione importante contro i numeri 1 del ranking FIFA. I ragazzi del CT Roberto Mancini si ritufferanno ora nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, le due partite di novembre risulteranno decisive. A fare la differenza sono state le reti dial 46? e di(sudi rigore) al 65?: vantaggio in apertura di secondo turno e poi il ...

