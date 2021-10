Caccia con strumenti vietati: sequestro e denuncia per due persone (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli agenti del Nucleo delle Guardie Zoofile dell’Enpa di Salerno, congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli, stamane, hanno deferito all’A.G. di Salerno, 2 persone intente ad esercitare l’attività venatoria con strumenti di richiamo vietati. In particolare, in località Aversana di Santa Cecilia, i due Cacciatori venivano sorpresi mentre si avvalevano di due richiami vivi appartenenti alla fauna selvatica e precisamente esemplari di germano reale femmina di ignota provenienza. “Il pronto intervento del personale ha consentito di evitare un sicuro abbattimento in massa della fauna locale” si legge in una nota dell’Enoa e dei carabinieri. Le guardie hanno sequestrato le armi, la selvaggina e altri strumenti elettronici per il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli agenti del Nucleo delle Guardie Zoofile dell’Enpa di Salerno, congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia di Eboli, stamane, hanno deferito all’A.G. di Salerno, 2intente ad esercitare l’attività venatoria condi richiamo. In particolare, in località Aversana di Santa Cecilia, i duetori venivano sorpresi mentre si avvalevano di due richiami vivi appartenenti alla fauna selvatica e precisamente esemplari di germano reale femmina di ignota provenienza. “Il pronto intervento del personale ha consentito di evitare un sicuro abbattimento in massa della fauna locale” si legge in una nota dell’Enoa e dei carabinieri. Le guardie hanno sequestrato le armi, la selvaggina e altrielettronici per il ...

anteprima24 : ** #Caccia con strumenti vietati: sequestro e denuncia per due persone ** - SirAlexPlini : RT @marioadinolfi: Sciogliere Forza Nuova sarebbe un tragico errore così come la “caccia al fascista” scatenatasi in queste ore. Chi vuole… - Fabiola31106936 : Manuel caccia fuori le palle e digli che non ti piace, lei non sarà santa ma lui con lei è IMBARAZZANTE , è lui che… - nicomanetta1 : Caccia al tesoro con l’auto persa, le mille consulenze dei taxisti di Torino - La Stampa #taxi #NoUber - scimmiaintesta : RT @marioadinolfi: Sciogliere Forza Nuova sarebbe un tragico errore così come la “caccia al fascista” scatenatasi in queste ore. Chi vuole… -